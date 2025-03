Defensoria: Inscrições para psicólogos, advogados e assistente social encerram amanhã

As inscrições do processo seletivo para analista jurídico, psicólogo e assistente social da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul vão até às 18h30 (horário de MS) de 25 de março. Edital é voltado para a formação do cadastro de reserva para contratações temporárias e por prazo determinado

Os profissionais contratados irão desempenhar a função em prol do projeto Porta de Entrada, iniciado em 2022 por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

As inscrições podem ser realizadas por meio do link https://inscricoes.defensoria.ms.def.br/ . A remuneração varia de R$ 5.249,35 a R$ 5.325,59 para jornada de 40 horas semanais.

O edital prevê reserva de vagas para negros, pessoas com deficiência e indígenas. Também conforme o documento, o Porta de Entrada visa “realizar o controle jurídico pleno da entrada de pessoas em situação de cárcere nas unidades prisionais e evitar a manutenção indevida de pessoas na prisão”.

Dúvidas podem ser enviadas pelo e-mail [email protected]. Confira o edital no link.

