Defensoria Pública abre concurso público com 69 vagas

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul divulgou ontem (1º), a abertura do primeiro concurso público de provas e títulos para o provimento de cargos do quadro de pessoal de apoio técnico- -administrativo da instituição.

O edital, oferece no total, 69 vagas divididas entre níveis fundamental, médio e superior, que serão distribuídas entre Capital e interior do Estado. Além disso, há reserva de vagas para pessoas com deficiência, indígenas e pretas e pardas.

As inscrições começam já estão abertas e podem ser feitas no portal da banca organizadora (AOCP) até o dia 16 de outubro de 2023. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 3 de dezembro deste ano.

Para o nível fundamental, as vagas são para agente de serviços gerais, manutenção de infraestrutura e Motorista. Já para o nível médio, as vagas são para técnico de defensoria – administrativa; técnico de defensoria – contábil e técnico de defensoria – informática.

Também há vagas para nível superior, em diversas áreas, sendo elas: Analista de Defensoria, Análise de Sistemas; Analista de Defensoria/ Antropólogo; Analista de Defensoria/ Arquitetura; Analista de Defensoria/ Banco de Dados; Analista de Defensoria/ Contador; Analista de Defensoria/ Desenvolvimento de Sistemas; Analista de Defensoria/ Direito; Analista de Defensoria/ Engenharia Civil; Analista de Defensoria/ Engenharia da Computação; Analista de Defensoria/ Gestão de Recursos Humanos; Analista de Defensoria/ Jornalismo ou Comunicação Social; Analista de Defensoria/ Psicologia; Analista de Defensoria/ Segurança de Tecnologia da Informação; Analista de Defensoria/ Serviço Social; Analista de Defensoria/ Sociologia ou Ciências Sociais; Analista de Defensoria/ Suporte Técnico de Redes e Analista de Defensoria/ Técnico em Computação.

Para as vagas de nível fundamental o salário é de R$ 1.848,00; nível médio, R$ 3.003,00 e superior, R$ 5.428,50. Todos os cargos têm o adicional de vale-alimentação de R$ 1.430,00 e vale-transporte de R$ 1.430,00.

A taxa de inscrição para os cargos de nível fundamental a taxa é de R$ 45,00, nível médio R$ 60,00 e nível superior R$ 75,00.

O edital tem prazo de validade de 2 anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

