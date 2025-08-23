Menu
Menu Busca sábado, 23 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Defensoria Pública de MS atende vítimas do caso de trabalho escravo em Brasilândia

Seis trabalhadores resgatados em condições degradantes recebem apoio jurídico e social

23 agosto 2025 - 08h32Sarah Chaves
Local apresentava gravíssimas violações de direitos humanos e trabalhistasLocal apresentava gravíssimas violações de direitos humanos e trabalhistas   (Polícia Civil)

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, em Brasilândia, está atendendo homens resgatados em uma fazenda onde estavam em condições de trabalho análogas à escravidão. A operação foi realizada pela Polícia Civil e resultou no resgate de seis homens, com idades entre 38 e 51 anos. A Defensoria iniciou o atendimento logo após o resgate, com acompanhamento jurídico e social, e irá encaminhá-los ao Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh).

A defensora Sara Zam Segura Marçal explicou que a atuação da Defensoria faz parte de um trabalho integrado com a Polícia Civil, órgãos de assistência social e outras entidades de proteção, permitindo uma resposta rápida e efetiva às violações de direitos humanos. Até o momento, metade dos resgatados já procurou a Defensoria, onde estão sendo ajudados a regularizar documentos pessoais e restaurar suas condições básicas. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Cras) forneceu abrigo, alimentação e roupas.

Os homens resgatados relataram condições de alojamento inadequadas, jornadas de trabalho longas, falta de equipamentos de proteção e restrição à liberdade de locomoção. Também mencionaram descontos abusivos em seus salários e alimentação insuficiente. Segundo Marçal, essas situações configuram violação aos direitos humanos e às leis trabalhistas.

Durante a operação, a Polícia Civil encontrou os trabalhadores em currais e depósitos insalubres, sem condições mínimas de higiene ou transporte, e com jornadas superiores a nove horas diárias. Alguns trabalhadores foram obrigados a percorrer grandes distâncias a pé para conseguir atendimento médico, e outros compravam alimentos e produtos de higiene diretamente dos aliciadores, com descontos em seus salários.

Dois gerentes da fazenda foram presos em flagrante e provas foram apreendidas. A Polícia Civil continua as investigações. A Defensoria Pública segue acompanhando o caso e aguarda o andamento do processo, com o objetivo de fornecer assistência jurídica às vítimas.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Casa onde o crime aconteceu
Justiça
Homem pega 38 anos de prisão por matar e queimar esposa em poço na Capital
Divulgação - Assessoria / Câmara dos Deputados
Política
Câmara reage à adultização e aprova lei de proteção digital para menores
Ministro Alexandre de Moraes
Brasil
STF suspende processos que discutem provas obtidas do Coaf sem aval judicial
Arauco anuncia investimento histórico de US$ 2,2 bilhões na fábrica de celulose em MS
Geral
Arauco anuncia investimento histórico de US$ 2,2 bilhões na fábrica de celulose em MS
Fórum de Campo Grande
Justiça
TJ cria novas varas para agilizar processos em Campo Grande, Paranaíba e Iguatemi
Osmar Domingues Jeronymo -
Justiça
Conselheiro do TCE-MS investigado reassume cargo após decisão do STF
Foto: Divulgação
Geral
Asilo São João Bosco promove Noite de Massas para arrecadar fundos
Operação começou nesta segunda-feira
Justiça
STF decide que guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial
Arma que teria sido usada no crime foi apreendida pelo BPChoque -
Justiça
Homem que matou esposa com tiro na cabeça na Capital pega 37 anos de prisão
Casa onde o crime aconteceu
Justiça
Acusado de matar, queimar e jogar corpo da esposa em poço é julgado na Capital

Mais Lidas

O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
Polícia
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande