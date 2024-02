Defensoria Pública de MS recebe terreno para sede própria em Maracaju

O defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini, e a subdefensora-geral, Lucienne Borin, juntamente com o prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan, assinaram ontem (8), o termo para a doação de um terreno por parte do município para a construção da sede própria da Defensoria na comarca.



"Nossa primeira conversa sobre essa possibilidade aconteceu há menos de cinco meses e já estamos aqui para oficializar a cedência. Isso demonstra o interesse e o compromisso do executivo com o melhor atendimento e acesso à justiça da população de Maracaju", afirma o defensor-geral.



No encontro, as autoridades também assinaram um termo de cooperação que prevê a cedência de até quatro servidores para a Defensoria, com a proposta de promover soluções extrajudiciais na área da saúde e assistência social.



O prefeito destacou a importância das assinaturas realizadas. “Recebemos a proposta da Defensoria Pública e prontamente buscamos atende-la porque é de interesse da nossa gestão promover o desenvolvimento do município por meio de parcerias e projetos em comum entre as instituições”, afirmou José Marcos Calderan.



Participaram da reunião, o procurador-geral de Maracaju, Robson Coradini; e os secretários municipais Thiago Caminha (Saúde) e André Hadlich (Planejamento e Fazenda).

