Defesa Civil testa novo sistema de alertas de emergência em celulares em MS

A Defesa Civil realiza, neste sábado (27), um teste do novo sistema de transmissão de alertas de emergência via telefonia celular em Mato Grosso do Sul.

A mensagem será enviada a todos os aparelhos Android e iOS conectados às redes móveis 4G e 5G, deixando claro que se trata de uma simulação para evitar confusão.

O aviso que aparecerá nos celulares será: "ALERTA EXTREMO - Defesa Civil: ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no estado. Mais informações, consulte o site do Defesa Civil Alerta”.

O “Defesa Civil Alerta” utiliza tecnologia inovadora para enviar mensagens em formato pop-up, sobrepostas à tela do celular, mesmo durante chamadas, uso de aplicativos ou quando o aparelho estiver no modo silencioso. Somente após o usuário clicar em “OK”, a notificação será retirada da tela.

A ação é realizada em parceria entre a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul. A ferramenta ficará oficialmente disponível no estado a partir da próxima quarta-feira (1º), complementando outros canais já utilizados, como SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts.

Segundo a Defesa Civil, o sistema não exige cadastro prévio. O envio e o conteúdo das mensagens serão definidos pelos órgãos competentes. A tecnologia prevê dois tipos de aviso:

Extremo: nível máximo de alerta, com urgência imediata e ativação de sirene sonora mesmo em modo silencioso;

Severo: com urgência esperada, emitindo apenas um sinal sonoro leve, semelhante ao SMS, que não toca no modo silencioso.

Durante a fase de implantação, serão enviados alertas de demonstração para ambientar a população e informar sobre a disponibilidade da ferramenta nos municípios contemplados.

