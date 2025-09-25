Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Defesa Civil testa novo sistema de alertas de emergência em celulares em MS

Mensagens aparecerão em formato pop-up, mesmo com aparelho no silencioso, no próximo sábado

25 setembro 2025 - 17h40Carla Andréa

A Defesa Civil realiza, neste sábado (27), um teste do novo sistema de transmissão de alertas de emergência via telefonia celular em Mato Grosso do Sul.

A mensagem será enviada a todos os aparelhos Android e iOS conectados às redes móveis 4G e 5G, deixando claro que se trata de uma simulação para evitar confusão.

O aviso que aparecerá nos celulares será: "ALERTA EXTREMO - Defesa Civil: ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no estado. Mais informações, consulte o site do Defesa Civil Alerta”.

O “Defesa Civil Alerta” utiliza tecnologia inovadora para enviar mensagens em formato pop-up, sobrepostas à tela do celular, mesmo durante chamadas, uso de aplicativos ou quando o aparelho estiver no modo silencioso. Somente após o usuário clicar em “OK”, a notificação será retirada da tela.

A ação é realizada em parceria entre a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul. A ferramenta ficará oficialmente disponível no estado a partir da próxima quarta-feira (1º), complementando outros canais já utilizados, como SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts.

Segundo a Defesa Civil, o sistema não exige cadastro prévio. O envio e o conteúdo das mensagens serão definidos pelos órgãos competentes. A tecnologia prevê dois tipos de aviso:

Extremo: nível máximo de alerta, com urgência imediata e ativação de sirene sonora mesmo em modo silencioso;

Severo: com urgência esperada, emitindo apenas um sinal sonoro leve, semelhante ao SMS, que não toca no modo silencioso.

Durante a fase de implantação, serão enviados alertas de demonstração para ambientar a população e informar sobre a disponibilidade da ferramenta nos municípios contemplados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Exame acontece em todas as Capitais do país
Geral
Prova do Exame Nacional dos Cartórios acontece neste domingo na Capital
O tema será "Clima e Biodiversidade: o papel dos estados e municípios na COP30"
Geral
Capital sediará evento pré-COP30 com foco no Pantanal e nas mudanças climáticas
Reprodução /
Justiça
Juiz nega liminar e GCM acusado de agressão continua fora das ruas da Capital
Filho e pai -
Justiça
Juiz mantém preso homem que matou o pai a facadas em Campo Grande
Momento em que o suspeito chega a prisão
Justiça
Assassinato ligado ao "jogo do tigrinho" leva homem ao banco dos réus em Campo Grande
Engavetamento / 23/09/2025 -
Política
Vereadores cobram melhorias da Agetran após engavetamento na Cônsul Assaf
A direita Nelson Wilians Fratoni -
Política
CPMI do INSS pede a prisão de advogado com escritório em Campo Grande
Emenda parlamentar reduz impactos da mudança do IPTU em Campo Grande; entenda
Geral
Emenda parlamentar reduz impactos da mudança do IPTU em Campo Grande; entenda
Antonio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS' -
Política
AO VIVO: "Careca do INSS" presta depoimento à CPMI do INSS
Marcos Marcello Trad -
Política
Promotor pede nulidade da efetivação de Marquinhos Trad na Assembleia

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante