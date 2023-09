Defesa de Collor recorre de condenação do STF

A defesa do ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello recorreu da pena proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), de 8 anos e 10 meses de prisão.

Os advogados de defesa do ex-presidente pediram improcedência da condenação por considerarem que “há evidente e inegável erro material na contagem dos votos e na proclamação do voto médio favorável ao réu na dosimetria referente à pena do crime de corrupção passiva”.

O STF havia condenado Collor, em maio, a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado, além de 90 dias-multa pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionado à BR Distribuidora durante seu mandado à frente do executivo federal.

Os ministros haviam condenado Collor em maio, e em junho fizeram a dosimetria, que é a definição da pena, no âmbito da Ação Penal (AP) nº 1025.

O consenso foi para a pena de 4 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de corrupção, além de 40 dias-multa, e 4 anos e 6 meses, além de 45 dias-multa para o crime de lavagem de dinheiro.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também