Defesa envia 800 militares para reforçar combate ao garimpo na terra Yanomami

O Ministério da Defesa anunciou, nesta segunda-feira (8), que enviará 800 militares para auxiliar e reforçar o combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, no Amazonas e em Roraima.

O envio dos militares faz parte da segunda fase da Operação Catrimani, coordenada pelo Ministério da Defesa e iniciada em abril deste ano. Os militares contribuirão para inutilizar a infraestrutura de suporte ao garimpo ilegal dentro da terra Yanomami, além de dar apoio às ações da União, como a Casa de Governo, vinculada à Casa Civil.

No total, o território protegido possui uma área maior que o território de Portugal, e atualmente abriga aproximadamente 27 mil indígenas.

