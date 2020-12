Delinha participará da final do Festival Online da Melhor Idade nesta quarta

A grande final do Festival Online da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul – Dança de Salão 2020, que ocorre nesta quarta-feira (2), a partir das 15h terá a participação da cantora Delinha. A “Dama do Rasqueado” e “Embaixadora Cultural de Mato Grosso do Sul” vai acompanhar as apresentações dos casais finalistas e cantará seis músicas nos intervalos.

A artista terá ao seu lado o Grupo Antigo Aposento, formado pelo seu filho João Paulo Pompeu, Nilsinho “Chamamezeiro” e Raphael Vital, com transmissão ao vivo no canal oficial da Fundesporte no YouTube .

A competição virtual é organizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), e é uma ação inédita voltada à população idosa durante o período de pandemia da Covid-19. O objetivo é incentivar, por meio da dança, a prática esportiva como forma de melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, fortalecimento do sistema imunológico.

Na final, os seis casais classificados vão dançar ao som do chamamé. Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, a participação especial de Delinha vai abrilhantar ainda mais o evento. “A Delinha é um ícone da música sul-mato-grossense e vai fechar com chave de ouro o nosso evento. Não tem como não pensar no chamamé, na música regional e não lembrar da nossa rainha”.

Vale o título

Estão na final os casais dos municípios de Caarapó, Glória de Dourados, Ivinhema, Maracaju, Sidrolândia e Vicentina. Estes serão avaliados por cinco jurados técnicos, especialistas em dança de salão do Núcleo de Arte e Cultura (NUAC) da Secretaria de Estado de Educação (SED), vinculado à Fundesporte. Serão julgados os quesitos ritmo, sincronismo, criatividade e expressão. Os três primeiros casais receberão troféu. Além disso, todos os participantes vão ganhar placa de homenagem.

Por meio de votação popular, com link disponibilizado durante a transmissão ao vivo, serão escolhidos os Centros de Convivência dos municípios com maior torcida. Os três mais bem votados receberão kits esportivos da Fundesporte.

Deixe seu Comentário

Leia Também