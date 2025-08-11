Demi Lovato e Joe Jonas revivem sucessos de Camp Rock em show dos Jonas Brothers

Os fãs de Camp Rock viveram um momento nostálgico no último fim de semana, quando Demi Lovato subiu ao palco do MetLife Stadium para se apresentar ao lado de Joe Jonas durante um show dos Jonas Brothers.

A dupla relembrou músicas marcantes da franquia da Disney, incluindo This Is Me e Wouldn’t Change a Thing, levando o público à euforia.

Lovato e Joe Jonas, que chegaram a ter um breve relacionamento fora das telas, marcaram a década de 2010 como algumas das maiores estrelas do Disney Channel, ao lado de Nick e Kevin Jonas.

Além da turnê, os Jonas Brothers se preparam para lançar um especial natalino no Disney+, intitulado Jonas Brothers Christmas Movie.

O longa, dirigido por Jessica Yu (Quiz Lady), tem estreia marcada para 25 de dezembro de 2025 e contará com a produção do próprio trio.

Com uma trajetória marcada por sucessos no Disney Channel, os irmãos já protagonizaram os filmes Camp Rock e Camp Rock 2, lançaram álbuns pela Hollywood Records e estrelaram a série Jonas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também