Menu
Menu Busca segunda, 11 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Demi Lovato e Joe Jonas revivem sucessos de Camp Rock em show dos Jonas Brothers

Apresentação no MetLife Stadium reuniu clássicos da franquia da Disney

11 agosto 2025 - 15h39Carla Andréa

Os fãs de Camp Rock viveram um momento nostálgico no último fim de semana, quando Demi Lovato subiu ao palco do MetLife Stadium para se apresentar ao lado de Joe Jonas durante um show dos Jonas Brothers.

A dupla relembrou músicas marcantes da franquia da Disney, incluindo This Is Me e Wouldn’t Change a Thing, levando o público à euforia.

Lovato e Joe Jonas, que chegaram a ter um breve relacionamento fora das telas, marcaram a década de 2010 como algumas das maiores estrelas do Disney Channel, ao lado de Nick e Kevin Jonas.

Além da turnê, os Jonas Brothers se preparam para lançar um especial natalino no Disney+, intitulado Jonas Brothers Christmas Movie.

O longa, dirigido por Jessica Yu (Quiz Lady), tem estreia marcada para 25 de dezembro de 2025 e contará com a produção do próprio trio.

Com uma trajetória marcada por sucessos no Disney Channel, os irmãos já protagonizaram os filmes Camp Rock e Camp Rock 2, lançaram álbuns pela Hollywood Records e estrelaram a série Jonas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Influenciadora Maria Berklian, a "Rainha do Brasil", morre aos 86 anos
Geral
Influenciadora Maria Berklian, a "Rainha do Brasil", morre aos 86 anos
Pavilhão Nacional -
Brasil
Hasteamento da bandeira nacional passa a ser rotina diária no Palácio da Justiça
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS investiga pagamentos de gratificações na Câmara de Ribas do Rio Pardo
Conselho Federal da OAB, em Brasília -
Brasil
OAB destaca defesa da democracia em mensagem pelo Dia do Advogado
Centro de Sustentabilidade da Fiems
Geral
Fiems conquista Selo Prata do GHG Protocol por transparência na descarbonização
Gerolina da Silva Alves (PSDB) -
Interior
Acordo entre prefeita de Água Clara e MPMS encerra investigação por autopromoção
Leandro Ferreira Luiz Fedossi -
Interior
TCE pressiona prefeito de Nova Andradina a cobrar dívida de ex-vereador
Unei Dom Bosco -
Justiça
Defensoria pede na Justiça água quente para banho de internos da Unei na Capital
Foto: Ascom Detran
Geral
Estado inaugura primeira Agência Integrada no Comper Itanhangá
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MP investiga contratação direta de empresa por R$ 840 mil em Glória de Dourados

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12
Cidade
Mais 400 pessoas são convocadas para o Programa de Locação Social na Capital
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança