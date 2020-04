Denilson Machado participará de live da Casacor MS nesta quarta

A mostra de arquitetura, design e interiores e paisagismo da Casacor MS, realiza nesta quarta-feira (29), a partir das 16h, uma entrevista ao vivo com renomado fotografo e décor Denilson Machado.



A transmissão será no perfil oficial do Instagram da CASACOR Mato Grosso do Sul, @ casacorms , com a participação da diretora-executiva da mostra, Tatiana Ratier.



Programa abordará o cenário do design, arquitetura e decoração pela visão do fotografo.



A Casacor preparou uma série de entrevistas com personalidades e profissionais do seguimento da arquitetura e design de interiores para falar sobre o morar brasileiro, durante a pandemia de coronavírus quando muitos estão isolados em casa.







