Denuncia leva a polícia em conveniências e multa 3 pessoas em R$ 15 mil

Durante madrugada deste sábado (7), a Polícia Militar Ambiental (PMA) e equipes do Batalhão de Choque acabaram com som alto em dois estabelecimentos comerciais, em Campo Grande. Três pessoas foram multadas em R$ 5 mil cada.

Um dos locais foi o Bar Severina, que fica na rua Paraiba, no Centro, os policiais chegaram meia noite e meia, deste sábado (7), ao chegar acabaram constatando som alto. Foi feita aferição sonora e foi constatado que estava extrapolando os limites legais dos decibéis previstos. O dono do local multado em R$ 5 mil e duas caixas de som foram apreendidas.

Pouco mais de duas horas depois, a polícia chegou até a conveniência Universo, que fica na rua Abrao Julio Rahe, no local havia muita poluição sonora, que estava tirando a tranquilidade dos moradores da região. Foi feita a aferição do som e foi constatado o crime, o motorista do Honda Civic foi multado em R$ 5 mil e o aparelho de som foi apreendido.

Na conveniência Universo, mas na rua Ceará, os policias também abordaram um carro Fiat Pálio que estava com sol ligado no último volume, foi feita aferição e constatado o barulho acima do permitido. O dono do veículo foi multado em R$ 5 mil, e uma caixa de som acabou apreendida.

Deixe seu Comentário

Leia Também