Depac-Cepol ganha sala de apoio automatizada da OAB

Na última quinta-feira (05), foi inaugurada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL), uma sala de apoio automatizada da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional MS (OAB/MS), na recepção da unidade policial.

A solenidade contou com a presença do Delegado-Geral da Polícia Civil – Roberto Gurgel de Oliveira Filho, o titular da DEPAC – Delegado João Eduardo Santana Davanço, o adjunto Delegado Rodrigo Camapum, o presidente da OAB Bitto Pereira, além de outras autoridades.

O espaço será para uso somente dos advogados regularmente inscritos, em conformidade com o artigo 7º, § 4º, da Lei 8.906/941, para fins de acesso do advogado a computador, internet e impressora, bem como para aguardar os procedimentos realizados na Delegacia, ou para o atendimento de familiares do preso, conforme convencionado como a OAB/MS, em reunião realizada entre a DEPAC/CG e os

representantes da CDA – Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados e da CACComissão da Advocacia Criminal.

Por questões de segurança, não será permitido, em hipótese alguma, o atendimento de indivíduos presos, em referida sala continuando a prestação jurídica e entrevista dos encarcerados sendo realizada nas dependências internas da Delegacia.



