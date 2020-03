Depois do "Buteco", Expogrande tambÃ©m Ã© adiada

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), anunciou nesta segunda-feira (16), o adiamento da 82ª Expogrande, que teria início no próximo dia 26 de março, e seguiria até 26 de abril com uma programação extensa de shows nacionais, além das exposições.

Em nota emitida no final desta manhã, a Acrissul ressaltou as medidas adotadas pela prefeitura para evitar o risco de transmissão, suspendendo aulas na rede municipal e os eventos de massa – governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos.

“Fica, portanto, adiada a 82ª Expogrande por um período de 60 (sessenta) a 70 (setenta dias), ou até que seja afastado definitivamente o risco de contaminação pelo coronavírus em eventos de grande concentração de público, como é o caso desta feira agropecuária”, diz a nota.

No domingo (15), também pelo risco de infecção do vírus e atendendo recomendações do poder público, a organização do Buteco do Gustavo Lima também adiou o evento que seria realizado no dia 21 de março, no Estádio Morenão.

Outro evento que também precisou ser adiado pelo mesmo motivo é a Tecnofam 2020 - Tecnologias e Conhecimento para a Agricultura Familiar, que seria realizada de 9 a 12 de abril de 2020, que seria realizado em Dourados, na Embrapa Agropecuária Oeste. O evento foi suspenso por tempo indeterminado.

Deixe seu Comentário

Leia Também