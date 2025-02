Deportados brasileiros passaram 12 horas sem comer e estavam algemados durante viagem

Um novo grupo de brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram na tarde desta sexta-feira (7) ao Aeroporto de Fortaleza, capital do Ceará, e segundo Mitchelle Benevides Meira, secretária da Diversidade do estado, eles foram transportados algemados e não tiveram acesso a alimentação.

"Teve pessoas que ficaram 12 horas sem comer, mas foram todos acolhidos, alimentados e passaram por tratamento hospitalar", disse a secretária cearense em coletiva de imprensa realizada após o pouso da aeronave.

A secretária de direitos humanos do Ceará, Socorro França, informou que os 111 brasileiros, entre homens e mulheres adultos, adolescentes e crianças, viajaram com algemas nas mãos e nos pés, e que elas foram retiradas somente após a aeronave pousar no Brasil.

Esse foi o segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos desde o início da gestão de Donald Trump.

