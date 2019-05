Deputado cobra soluções para conter erosão em córrego de Dourados

Preocupado com o atual cenário vivenciado pelos moradores do Jardim Água Boa, Santo André, Izidro Pedroso e Vila Santa Catarina em Dourados, o deputado Barbosinha (DEM-MS) tem cobrado insistentemente que a prefeitura da cidade resolva a situação do Córrego Paragem.

Informações constam que o local tem virado um esgoto a céu aberto e o parlamentar pede que medidas urgentes sejam tomadas quanto à viabilização de recursos para a realização de obras de contenção da erosão na galeria do córrego, próxima à Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). O deputado também pede que o Executivo Municipal, além das obras solicitadas, possa executar o recapeamento do asfalto sobre a galeria, localizada na rua Palmeiras.

De acordo com o Barbosinha após ocorrência de intensos e constantes períodos de chuvas, a galeria foi tomada por uma erosão, causando transtornos aos pedestres e motoristas que ali trafegam todos os dias.

“Esta galeria está localizada em uma das principais vias de acesso entre quatro bairros da cidade e os moradores da região não suportam mais o mau cheiro que exala no local. É preciso que a população tenha mais segurança e condições adequadas de higiene e trafegabilidade. É preciso dar uma resposta a população e se ter uma solução imediata para o caso”, enfatiza o deputado.

A indicação do deputado Barbosinha, pedindo providências urgentes, foi encaminhada a prefeita, Délia Razuk.

