Deputado federal reage a assalto e mata ladrão em São Paulo

Caroliny Martins, com Metrólopes

O deputado federal Alexandre Leite (União-SP) reagiu a um assalto neste sábado (16/12) e matou um suspeito na Avenida Interlagos, zona sul de São Paulo. Alexandre é filho do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União).

Segundo a assessoria de imprensa do parlamentar, Alexandre, de 34 anos, estava no carro com a mulher, de 27, entre o final da tarde e o início da noite, quando foi abordado por dois assaltantes em uma motocicleta. Os ocupantes da moto “desferiram disparos contra o veículo em que se encontrava o casal”, disse a assessoria por meio de nota.

O deputado, ainda de acordo com a assessoria, tem porte de arma e reagiu ao assalto. Ele conseguiu atingir um dos ladrões, que morreu. O segundo suspeito conseguiu fugir.

“Alexandre Leite e a esposa passam bem, lamentam o ocorrido, e já estão colaborando com as autoridades”, diz a nota.

Por volta de 20h30, de acordo com seus assessores, o deputado federal estava na delegacia fazendo o registro da ocorrência.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o suspeito baleado estava dirigindo a motocicleta. Seu comparsa ainda teria tentado roubar outra moto, sem sucesso, e fugiu a pé do local.

No veículo do deputado, segundo a SSP, foram constatados dois disparos. A perícia foi acionada. “O caso está sendo apresentado no 98º DP e será encaminhado ao 99º DP, responsável pela área dos fatos”, informou a pasta em nota.

