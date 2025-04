Deputados aprovam recondução de Carlos Assis como diretor-presidente da Agems

Os deputados federais aprovaram, durante a sessão ordinária desta terça-feira (22) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), a recondução de Carlos Alberto de Assis como Diretor-Presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems).

O texto que levou a recondução de Carlos Alberto ao cargo se trata do Projeto de Decreto Legislativo 2 de 2025, e é de autoria da Mesa Diretora da ALEMS.

Além disso, os deputados também aprovaram o Projeto de Resolução 2 de 2020, do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que cria a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, com o objetivo de garantir um espaço permanente de debate e deliberação sobre o tema, buscando acompanhamento mais próximo das políticas públicas voltadas à infância e juventude.

Os parlamentares também analisaram e aprovaram o Projeto de Lei 299 de 2023, do deputado Junior Mochi (MDB), que traz alteração legislativa para permitir a remuneração dos dirigentes de entidades assistenciais, associações, fundações ou organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, em conformidade com a legislação federal sobre o tema.

Também houve a aprovação do Projeto de Lei 47 de 2025, do deputado Professor Rinaldo Modesto (PSDB), que altera a data de comemoração do Dia Estadual do Líder Comunitário, que passa de 25 de agosto para 5 de maio.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também