Deputados votaram pelo aumento da isenção do IR que beneficiará 236 mil pessoas em MS

"Esse dinheiro vai ficar nos bolsos das pessoas, circulando na nossa economia", comemorou Beto Pereira

02 outubro 2025 - 10h50Sarah Chaves    atualizado em 02/10/2025 às 11h07
Deputados da bancada federal de Mato Grosso do SulDeputados da bancada federal de Mato Grosso do Sul   (Reprodução)
O Congresso Nacional aprovou ontem (1°), por unanimidade o Projeto de Lei PL 1087/2025, que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para contribuintes com rendimento de até R$ 5 mil. A medida também prevê benefícios progressivos para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7,5 mil.

Defendido pelo deputado Beto Pereira (PSDB), o projeto corrige uma defasagem histórica da tabela de tributação, desatualizada em relação à inflação, que tem afetado diretamente o orçamento das famílias brasileiras.

Atualmente, o limite de isenção é de R$ 2.824. Com a nova legislação, que entra em vigor em 2026, cerca de 236 mil trabalhadores de Mato Grosso do Sul deixarão de pagar o imposto ou terão redução significativa em suas contribuições. Segundo estimativas do governo federal e da Receita Federal, 162,9 mil sul-mato-grossenses que recebem até R$ 5 mil mensais serão diretamente beneficiados pela mudança.

Segundo Beto Pereira, “essa mudança é justiça social e dá mais dignidade para quem trabalha duro. Mais comida no prato e menos imposto”. Ele exemplifica que um motorista com salário de R$ 3.650,66 deixará de pagar R$ 1.058,71 por ano em impostos; já um professor com renda de R$ 4.867,77 poderá economizar até R$ 3.970,18 anualmente. “Isso pesa ainda na vida de quem luta para fechar as contas no final do mês. Agora, com a nova regra, esse dinheiro vai ficar nos bolsos das pessoas, circulando na nossa economia”, completa o deputado.

Outros parlamentares da bancada sul-mato-grossense também se manifestaram. “Estive junto e votei a favor do projeto de lei que garante essa isenção, porque acredito que o dinheiro do trabalhador tem que ficar no bolso dele e da sua família. É mais justiça, mais dignidade e mais alívio para milhões de brasileiros que acordam cedo todos os dias para sustentar o país”, escreveu Dagoberto Nogueira (PSDB).

Já o deputado Vander Loubet (PT) destacou o foco da proposta na justiça fiscal. “Mais dinheiro no bolso para milhões de brasileiros. Quem vai pagar essa conta não é o trabalhador que rala pra receber salário o mês inteiro, nem a classe média que conta cada centavo. Essa mudança atinge menos de 1% dos que declaram Imposto de Renda quem ganha mais de R$ 600 mil por ano, os bancos, as bets, as casas de apostas que arrecadam uma fortuna”.

Para compensar o impacto fiscal, o governo implementará uma tributação mínima sobre pessoas físicas com rendimentos superiores a R$ 50 mil mensais. A medida busca manter o equilíbrio fiscal e garantir a sustentabilidade da proposta. Com aprovação unânime na Câmara, o projeto segue agora para votação no Senado. Caso aprovado, será encaminhado à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

