Deputados votam projeto que pode prorrogar 'Conta de Luz Zero' por três anos

Os deputados devem discutir e votar 11 projetos na manhã desta quinta-feira (7) durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Entre as matérias, está o Projeto de Lei 330/2023, do Executivo que altera o Programa Energia Social: Conta de Luz Zero, prorrogando-o por mais três anos.

Por meio desse programa em execução desde 2021, o governo assume o pagamento da conta de luz de famílias em situação de vulnerabilidade, seguindo critérios previstos na lei.

"Após 2 anos de execução do Programa, observou-se a necessidade de realizar ajustes pontuais para otimizar a sua execução, a fim de que a concessão do benefício possa chegar às famílias mais vulneráveis, que é o que se pretende com o encaminhamento do presente projeto de lei", escreveu o governador Eduardo Riedel em mensagem ao Legislativo.

Ordem do Dia

Todos os projetos estão pautados para primeira discussão. A sessão tem início às 9h e é aberta a toda sociedade no Parque dos Poderes, Av. Desem José Nunes da Cunha, s/n - Jardim Veraneio.

Entre as matérias do Executivo a serem apreciadas hoje, está o Projeto de Lei 343/2023 sobre a conservação, a proteção, a restauração e a exploração ecologicamente sustentável da Área de Uso Restrito da Planície Pantaneira (AUR-Pantanal). Hoje, será discutido e votado em primeiro turno e, na próxima semana, em segundo.

Também previsto para esta quinta-feira, o Projeto de Lei Complementar 23/2023, que propõe a redução de custos dos emolumentos dos serviços notariais e de registros, com diminuição do percentual incidente sobre os atos de escrituras com valor declarado na proporção de 33% nos recursos destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública (Funadep) para o Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado (FUNDE-PGE).

Os deputados devem votar, ainda, o Projeto de Lei 329/2023, do Poder Executivo, que cria o Programa Mananciais Sustentáveis, para recuperação e perenização hídrica em Mato Grosso do Sul. Também na pauta está o Projeto de Lei 333/2023 que dispõe sobre as alterações do meio ambiente e estabelece normas de proteção ambiental.

O Projeto de Lei 341/2023, do Poder Executivo que institui o regime jurídico estatutário para servidores públicos civis de Mato Grosso do Sul também está na Ordem do Dia. O projeto prevê a possibilidade de apuração de frequência não apenas por meio de ponto, mas também mediante o cumprimento de metas de desempenho preestabelecidas em regulamento, em caso de adoção do regime de teletrabalho.

Deve ser votado, ainda, o Projeto de Lei 324/2023, do Executivo, que trata sobre a carreira de Procurador de Entidades Públicas, que está em extinção. A proposição, que também dispõe sobre atribuições e sistema remuneratório do Procurador de Entidades Públicas, estabelece que os cargos dessa carreira integram o quadro especial da Secretaria de Estado de Administração, ficando vedada a realização de concurso público para o seu provimento.

De autoria do Poder Judiciário, estão na pauta três projetos. O primeiro trata sobre a fixação de emolumentos devidos pelos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. O segundo dispõe sobre o subsídio dos membros da magistratura de Mato Grosso do Sul. Já a terceira proposição cria cargos na estrutura funcional do órgão.

Deve ser votado também o Projeto de Lei 348/2023, do MPE-MS que altera a Lei 4.633/2014, que fixa receita para o Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério Público (FEADMP/MS).

