Desafio viraliza e streamer morre após beber várias garrafas de vodca em vídeo

O influenciador e streamer chinês Sanquiange, de 34 anos, morreu após ingerir uma grande quantidade de vodca em pouco tempo com o intuito de cumprir um desafio que viralizou nas redes sociais.

Enquanto transmitia o seu vídeo ao vivo para outras pessoas, ele passou a consumir quatro garrafas de bebida alcoólica. A parte em questão chegou a viralizar, mas foi removido das plataformas da TikTok após denúncias.

Sanqiange disputava o desafio com outros dois influenciadores. Ele teria perdido, e como punição, deveria ingerir a bebida chamada Baijiu, que tem alto teor de álcool, chegando a contar com até 60% de teor alcoólico.

O streamer foi encontrado imóvel por um amigo após algumas horas do término da transmissão ao vivo, no último dia 16. O streamer chegou a ser socorrido, mas, segundo a família, já foi encontrado sem vida.

A plataforma Douyin ressaltou que gravar vídeos ingerindo bebida alcoólica durante live é terminantemente proibido, sendo passível de banimento da plataforma. O streamer Sanqiange, inclusive, já havia sido banido do Douyin no passado por gravar vídeos bebendo álcool.

