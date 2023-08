Desaparecida: Mãe pede ajuda para encontrar filha Aline Carvalho na Capital

A técnica de enfermagem Aline Carvalho Fernandes, de 29 anos, está desaparecida desde o último domingo (13), em Campo Grande. A mãe, Nilma Carvalho Fernandes, de 54 anos, está aflita e bastante preocupada com o desaparecimento da filha, e pede ajuda para encontrá-la.

Ao JD1, a mãe explicou que Aline saiu de casa por volta das 19h30, e iria para um culto na casa de uma amiga na região do Indubrasil. Desde então, ela não foi mais vista e ninguém tem informações de seu paradeiro.

A técnica de enfermagem mora com a mãe na Vila Serradinho, e trabalha na unidade de saúde do bairro, onde é bastante conhecida pelos moradores.

Conforme a mãe, esta é a primeira vez que a filha desaparece e não retorna para casa, desligando até mesmo o celular. "Ela sempre saiu, mas sabiamos onde ela estava e logo ela voltava para casa. Dessa vez não", relatou a mãe.

Recentemente a família recebeu informações de que Aline teria passado por dois lugares, um sendo em um bar na região central e outro em uma casa noturna, na madrugada dessa segunda-feira (14).

Nilma procurou a Polícia Civil, onde registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento, e aguarda mais detalhes sobre o paradeiro da filha. Aline saiu de casa vestindo uma calça jeans, uma camiseta clara, casaco de moletom amarrado na cintura e um boné preto.

Aqueles que encontrarem Aline ou souberem de seu paradeiro, podem entrar em contato com a família pelo número (67) 99912-1968 ou (67) 99256-7650, ou acionar a Polícia Militar pelo 190. Ajude!

