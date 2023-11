Desaparecida! Mãe pede ajuda para encontrar filha com esquizofrenia na Capital

Suzele da Costa, de 35 anos, está desaparecida desde a madrugada desta quinta-feira (2), em Campo Grande. A família, que está aflita a procura da mulher, pede ajuda para a encontrar. Ela tem esquizofrenia e depende de medicamentos.

Tatuagem no pescoço

Ao JD1, Suzana Miqueten, mãe de Suzele, contou que a filha fugiu da UPA Universitário (Unidade de Pronto Atendimento), enquanto estava internada. "Ele teve um surto e então a levamos no CAPS, mas lá encaminharam ela para a UPA, onde ficaria enquanto espera por um leito no CAPS. Porém, eles não sedaram ela, e quando meu neto que estava com ela cochilou, ela fugiu", disse.

Essa não seria a primeira vez que Suzele tentou fugir em meio a um surto. "Duas vezes nós conseguimos pegar ela, mas nessa terceira vez não demos conta. Ela sumiu era 3h30, e até agora não temos nenhuma notícia. Ela está em tratamento, pois está em surto, colocando fogo na casa. Os medicamentos dela são indispensáveis. Então se alguém tiver dando abrigo a ela, agradecemos mas nos avise, por favor. Precisamos de ajuda!", pediu a mãe.

A mulher está vestindo uma blusa igual a da foto, e um short na cor vermelha. Ela também tem uma tatuagem "K" no pescoço. Aqueles que encontrarem ou souberem do paradeiro de Suzele, podem entrar em contato com a família por meio dos números (67) 99117-5307 (67) 99105-1925.

