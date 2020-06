DESAPARECIDAS: Quem encontrar Lola e Pequena pode embolsar até R$ 2 mil

A professora particular e voluntária no resgate de animais em maus-tratos, Giseli Deboni, 44 anos, está a procura de Lola desde o último sábado (30), quando a cadela de raça Lhasa de 4 anos, desapareceu do condomínio Residencial Indaiá, na rua 14 de Julho.



De acordo com Giseli, a cadela é do filho, João Pedro de 12 anos, que é muito apegado à Lola que o ajuda no tratamento de depressão. “Adotei ela quando começou a quarentena, porque meu filho estava fazendo tratamento para depressão e ela auxiliou muito porque eu fico o dia todo fora”, relatou.

Segundo Giseli, a Lola sumiu pela porta que ficou aberta no sábado de manhã, e desde esse dia a família já procurou em toda parte e até fez um boletim de ocorrência com o desaparecimento. “Quando a gente deu falta fomos procurar e não encontramos, olhamos em câmeras também não encontramos, passamos a tarde inteira procurando no condomínio. No domingo meu filho foi de bloco em bloco nos 200 apartamentos entregando panfletos”, lembrou.



Giseli fez questão de frisar que Lola tem leishmaniose, um dos motivos pelo qual foi doada pelos antigos donos,e que se preocupa com a saúde da cadela e com o filho que precisa da companhia do animal. “O meu filho está em crise por conta disso, porque ela é a companhia dele. Estamos dando uma recompensa de R$ 1 mil. Eu preciso dela de volta pela saúde do meu filho’, finalizou a professora.

Quem tiver qualquer informação de Lola entrar em contato pelo número: (67) 9911-9889

Pequena

A dócil Pequena também preocupa sua família após desaparecer no último dia 26 de maio, quando ela escapou do comércio da dona Graziela Yuko Okumoto, 36 anos, na avenida Tamandaré no bairro São Francisco.

Conforme Graziela, Pequena tem 4 anos, é preta, tem as patas compridas, magra, no dia estava sem coleira, com “pelos rebeldes”, é um cadela dócil.

Graziela já procurou o animalzinho em todos os lugares e agora oferece a recompensa de R$ 1 mil para quem encontrá-la. “Não tem valor que pague o amor que sentimos por ela e que ela tem por nós”.

Qualquer informação do paradeiro de Pequena, pode entrar em contato pelo número: (67) 99125-0222

