Desaparecido: Dona pede ajuda para encontrar o Pitico

Ana Carolina, dona do gatinho filhote Pitico, está pedindo ajuda para encontrar seu companheiro, que desapareceu na manhã desta quinta-feira (29) na Rua Itupiranga, no Jardim Panamá, em Campo Grande.

Segundo a tutora de Pitico, ela deu falta de seu gatinho filhote, que tem apenas 4 meses, pela manhã desta quinta-feira. Pitico, além de dócil, responde pelo nome e é manso.

Ele estava sem coleira e não é microchipado.

O gatinho desapareceu próximo do Terminal Júlio de Castilho, e Ana Carolina pede ajuda para encontrar seu animalzinho. Caso tenha alguma informação do paradeiro de Pitico, ou tenha o encontrado, basta entrar em contato com a tutora através do número (67) 8149-3148, via WhatsApp .

