Desastrado: Motorista causa explosão após sair de posto com bomba de combustível

Um motorista causou uma explosão que resultou em um incêndio após tentar sair de um posto com a bomba de gasolina ainda presa ao veículo, que estava sendo abastecido. O caso aconteceu em Xiangtan, na província de Hunan, na China, no dia 1º de setembro.

As imagens mostram que a arrancada do veículo derrubou a bomba, causando uma explosão e um grande incêndio no local.

Rapidamente, clientes e funcionários correram para pegar extintores de incêndio para apagar o fogo. Em poucos segundos, eles conseguem extinguir as chamas antes que alguém se ferisse. Assita:

