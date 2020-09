Desembargador inicia atendimento online à advogados

O Des. Dorival Renato Pavan inaugurou na sexta-feira (4) o atendimento online onde os advogados podem agendar audiências, apresentar memoriais e cumprir os ritos processuais mesmo em tempo de distanciamento social.

Os memoriais dos processos estavam chegando apenas por e-mail ao desembargador, porém, com apoio da tecnologia das salas virtuais, as alegações escritas, no gabinete do magistrado, agora também podem ser defendidas oralmente, como sempre ocorreu.

Pavan destacou a evolução da medida. "A adoção da nova prática se deu pela necessidade e funcionou muito bem, comenta o desembargador". Com o plantão extraordinário, esse atendimento ficou prejudicado, mas, com apoio da tecnologia, isso volta a fazer parte da rotina dos processos e, inclusive, deve continuar mesmo com o retorno presencial.

Para o Des. Pavan, em tempos de pandemia os advogados estavam e ainda estão sendo prejudicados por não poderem dialogar com o julgador, quer o recorrente, quer o recorrido. “Essa tecnologia toda que está à disposição de todos, também dos julgadores, tem de ser aproveitada e potencializada, tratando-se de um mecanismo que oportuniza aos advogados, defensores públicos e advogados públicos uma via de comunicação para que pontos relevantes do processo sejam destacados antes do julgamento, o que é salutar para o aperfeiçoamento da atividade jurisdicional”.

“Espero que haja ampliação dessa forma de atendimento ao advogado em todo o Poder Judiciário, passando a ser rotina no dia a dia de trabalho de cada um”, ressaltou.

Serviço

O agendamento deve ser feito com o gabinete do desembargador, que fixará o dia e hora do atendimento, onde o advogado vai receber pelo seu email um link para a reunião, em uma sala virtual, no dia e hora que lhe for informado.

