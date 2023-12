Desembargador Sérgio Martins anuncia R$ 1,7 mi em obras em Fórum de Bataguassu

Sarah Chaves, com informações do TJMS

Durante a primeira edição do Gabinete de Integração, ação que aproxima o cidadão do judiciário e também leva melhorias, em Bataguassu, o Des. Sérgio Fernandes Martins, presidente do Tribunal de Justiça de MS, anunciou na quinta-feira (14), que serão investidos na reforma do Fórum o valor de R$ 1.716.719,61.

As obras de revitalização devem durar de sete a oito meses e o sistema fotovoltaico será instalado durante o processo de revitalização do prédio.

Além de entregar computadores para agilizar a prestação jurisdicional em Bataguassu, o presidente do TJ assinou a documentação necessária autorizando a abertura de processo licitatório para contratação de empresa para execução dos serviços de reforma geral do prédio do fórum.

Como a intenção é também apresentar ideias, com a presença do Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, que coordena o programa Lar Legal MS, o Des. Sérgio entregou ao prefeito Akira Otsubo uma sugestão de proposta para implantação do programa, que legaliza títulos de propriedade para famílias carentes residentes em loteamentos, no município.

Além disso, o desembargador entregou ainda ao prefeito uma sugestão para implantação no Município do programa Família Acolhedora., que permite a famílias cadastradas, acolherem em suas residências crianças e adolescentes quando afastados de suas famílias de origem e o acolhimento familiar permite um cuidado individualizado diferente do acolhimento institucional.

Em seu discurso, o desembargador ressaltou os eixos de trabalho da administração para promover a valorização dos magistrados e servidores, a melhoria no ambiente de trabalho e aprimoramento dos serviços da prestação jurisdicional. “O Gabinete de Integração é uma ação que já nos fez percorrer mais de 17 mil km, indo até as comarcas para conhecer a realidade e saber quais as reivindicações de juízes e servidores – tudo para buscar soluções para as demandas apresentadas. Além disso, o Gabinete de Integração efetiva os contratos de gestão firmados com nossa administração com as áreas do TJMS. A energia solar, como é conhecida a fotovoltaica, será mais um dos benefícios disponibilizados com a reforma do Fórum. Fico feliz em compartilhar as boas notícias com vocês”, disse o Des. Sérgio.

O juiz Cezar Fidel Volpi, diretor do Foro agradeceu ao presidente do TJ por autorizar a reforma do Fórum que, embora esteja em estado possível de uso para quem busca a justiça, há muito necessita de uma repaginação total. “Receba, presidente, nossos agradecimentos por todas as ações e preocupação que tem demonstrado com a comarca de Bataguassu. Saiba que sua presença e de sua equipe muito nos honra e aguardaremos ansiosos pela entrega do reforma do Fórum”, afirmou o juiz.

Além do presidente do TJ e do diretor do Foro, estavam na solenidade o prefeito Akira Otsubo; o juiz auxiliar da presidência do TJ, Renato Antonio de Liberali; o juiz Marcel Goulart Vieira, a promotora Patrícia Almirão Padovan, o defensor público Elias Augusto de Mila Filho, o presidente da 19ª subseção da OAB/MS, João Paulo Mendonça Thomazini; além de outras autoridades municipais.

