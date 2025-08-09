Menu
Geral

Desembargadora de MS recebe reconhecimento nacional na defesa dos Direitos Humanos

Elizabete Anache integra o TJMS desde 1994 e atualmente compõe a 1ª Câmara Criminal e a Coordenadoria da Infância

09 agosto 2025 - 19h22Sarah Chaves
Desembargadora Elizabete Anache Desembargadora Elizabete Anache   (Divulgação)

A desembargadora Elizabete Anache, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), será homenageada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por sua atuação na garantia dos Direitos Humanos. A magistrada conquistou menção honrosa nacional no II Concurso de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos, promovido pelo CNJ.

A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 12 de agosto, às 9h30, em Brasília (DF). O reconhecimento foi concedido pelo Acórdão nº 221973, relatado por Anache, que garantiu direitos fundamentais a pessoas privadas de liberdade, decisão que se destacou no cenário jurídico nacional.

Com mais de três décadas de atuação na magistratura sul-mato-grossense, Elizabete Anache integra o TJMS desde 1994 e atualmente compõe a 1ª Câmara Criminal e a Coordenadoria da Infância.

O presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul), Mário José Esbalqueiro Júnior, destacou a importância da homenagem: “O reconhecimento do CNJ reforça a relevância de sua contribuição para a magistratura de Mato Grosso do Sul e para o fortalecimento da proteção aos direitos fundamentais no Brasil.”

