Desespero: vídeo mostra início do incêndio em fábrica da Cacau Show; Assista

Um vídeo mostra o início do incêndio dentro da fábrica da marca de chocolates Cacau Show, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (7). Na gravação, um funcionário grita assustado ao ver as chamas.

"Meu Deus. Olha isso! Nossa! Meu Deus. Está pegando fogo em tudo. Está vindo pra cá o fogo. Olha isso", disse um funcionário.

A assessoria de imprensa da empresa confirmou que as imagens são do interior da fábrica. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre as causas do incêndio. O Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos.

A empresa informou, por meio de nota, que a fábrica atingida pelo fogo corresponde a 19% de toda a produção da Cacau Show, que possui outras duas fábricas. Segundo a companhia, os colaboradores que estavam presentes conseguiram deixar o local em segurança.

Os bombeiros de Linhares informaram que foram acionados por volta das 4h40. A Polícia Rodoviária Federal interditou a pista lateral da BR-101, rodovia onde fica a fábrica, no bairro Canivete.

Segundo a corporação informou nesta manhã, não há previsão para terminar os trabalhos, uma vez que o incêndio atingiu a parte de produção, onde é usada grande quantidade de açúcar e gordura.

Por volta das 10h, o proprietário da Cacau Show, Alê Costa, relatou em vídeo que acompanhava o incêndio. Ele reforçou que ninguém ficou ferido e que ainda tenta entender o tamanho da destruição.

"Graças a Deus ninguém teve nenhum problema de saúde, e é o que mais importa. A gente tem a exata dimensão da nossa responsabilidade, e vai dar tudo certo. E essa é a hora que, juntos, não só em orações, mas também em atitude, fazemos tudo o possível para preservar o nosso negócio e as dezenas de milhares de empregos que a gente tem", disse Alê. Veja:

