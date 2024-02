Desmatamento na Amazônia teve queda de 60% em janeiro

Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) apontaram que o desmatamento na floresta amazônica teve uma queda de 60% em janeiro deste ano, o que representa o décimo mês consecutivo de queda no desmatamento.

No primeiro mês do ano, a área derrubada no período foi de 79 quilômetros quadrados (km²). Em comparação, foram derrubados 198 km² no mesmo período do ano passado. Apesar disso, o número ainda supera o registrado em janeiro de 2016, 2017 e 2018.

Por meio do monitoramento por imagens de satélite, foi possível determinar que Roraima lidera o ranking do desmatamento, com 40% da área derrubada da Amazônia Legal durante janeiro de 2024, com 32 km² de floresta desmatados no Estado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também