Despedida de Pelé registrou a passagem de 150 mil pessoas

Nesta terça-feira (3), acontece no gramado do estádio da Vila Belmiro, em Santos o segundo dia de despedida do de Pelé, considerado o rei do futebol, o craque já levou mais de 150 mil para o último adeus. O corpo foi colocado no centro do gramado onde Pelé brilhou e se tornou o maior jogador da história. Os dados são do Santos Futebol Clube e leva em consideração a contagem feita pela Polícia Militar de São Paulo.

Durante a madrugada, membros de torcidas organizadas do Santos entraram no gramado para fazer a última homenagem ao ídolo. Eles empunharam bandeiras e fizeram cantos de arquibancada para reverenciar o rei.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou em Santos, na manhã desta terça, para acompanhar o velório. O helicóptero com o chefe do Executivo nacional pousou por volta das 8h50, antes de o corpo sair em cortejo pelas ruas da cidade em direção ao Memorial Necrópole Ecumênica, cemitério vertical onde Pelé será sepultado.

Na segunda, outras autoridades visitaram o velório, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, além de membros de delegações estrangeiras.

Sepultamento

Após 24 horas de velório, o corpo de Pelé segue em cortejo pela cidade de Santos. O caixão deixou a Vila Belmiro, estádio do Santos, por volta das 10h, e passará pelo Canal 2, na Avenida Bernardino de Campos. O carro vai contornar a orla até a Avenida Joaquim Montenegro, o Canal 6, a Ponta da Praia, perto de onde mora dona Celeste, mãe de Pelé, que tem 100 anos.

Fãs aplaudiram a saída do caixão da Vila Belmiro. O corpo do Rei do futebol será sepultado no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica.

