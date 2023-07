Despejo: Família se desespera ao ter prazo de 3 dias para "deixar" lava-jato

Nelson Carvalho de 67 anos, recebeu uma “bomba” ao ser informado que seu estabelecimento lava-jato, terá que ser fechado na Avenida Alto da Serra 59, no bairro Moreninha II. De acordo com a filha, Adriana Freitas, a Prefeitura de Campo Grande o procurou com ordem de despejo com prazo de três dias.

O lava-jato funciona há 24 anos no local que era uma área verde e foi ocupada. “Há 10 anos a Prefeitura avisou que ia passar uma rua atrás, então quem morava lá iria receber uma casa, meu pai recebeu a informação que por ser um lava-jato, ele receberia um ponto comercial ou um terreno de indenização, mas nada foi dado desses dez anos pra cá”, contou Adriana.

Ainda segundo a filha, eles confiaram que receberiam a “indenização” da Prefeitura e aguardavam até então. No entanto tudo mudou nesta semana e família “está desesperada”. "Eles pediram para o meu pai desocupar, mas não deram terreno e nem ponto comercial, e não tem como sair assim, pois ali é o sustento deles [pai e mãe]", alegou Adriana.

O JD1 entrou em contato com a Prefeitura para entender o que ocorreu com o lugar que havia sido prometido e se há algum acordo com o empresário e até o momento não teve retorno.

