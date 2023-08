Detran abre lances em leilões de veículos apreendidos em MS

Para tentar liberar espaço nos pátios, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) publicou três editais de leilões de veículos apreendidos nos municípios de Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia e Três Lagoas.

Os leilões são de circulação, sucata aproveitável e inservíveis e serão realizados entre os dias 18 de agosto a 1° de setembro, pelo portal www.planaltoleiloes.com.br.

Os leilões vão disponibilizar a seguinte quantidade de veículos: leilão de circulação 122 lotes de veículos, sendo 99 motocicletas e 23 automóveis; leilão de sucata aproveitável disponibilizando 79 lotes de veículos, sendo 96 motocicletas e 69 automóveis; e inservíveis com lote único, com 54 motocicletas e 11 automóveis, com pesagem estimada em 15.860,00 KG de material ferroso.

Todos os lotes podem ser visitados entre os dias 30 e 31 de agosto, no pátio da Pmax, localizado na Rua Gigante Adamastor, 16, Jardim Santa Felicidade, Campo Grande, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os editais de leilão estão publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (16), entre as páginas 79 a 98.

Deixe seu Comentário

Leia Também