Detran abre leilão com mais de 90 veículos para circulação em MS

Com 91 veículos disponíveis para voltar a circular nas vias públicas, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realiza, nesta quinta-feira (12), um leilão com diversas opções. Além dos veículos aptos para circulação, também estão disponíveis sucatas inservíveis e aproveitáveis.

O leilão é on-line e acontece pelo portal www.pimentelleiloes.com.br, entre os dias 12 e 27 de junho. Os interessados podem visualizar os veículos por meio de fotos ou visitá-los presencialmente no pátio da Autotran, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, Bairro Rita Vieira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Entre os veículos disponíveis para circulação estão 79 motocicletas, com lances iniciais variando entre R$ 500 e R$ 5 mil. Destaque para a Honda/CG 160 Fan, ano 2023/2024, com lance inicial de R$ 4.378. Os automóveis somam 12 lotes, com destaque para o Renault Sandero EXP1016V, ano 2013/2014, com lance inicial de R$ 7.529.

As sucatas aproveitáveis somam 34 lotes, sendo 69 motocicletas e 19 automóveis. Já a sucata inservível, destinada exclusivamente ao setor siderúrgico, tem pesagem estimada de 18.810 kg de material ferroso.

Os editais dos leilões estão disponíveis no Portal do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (11), entre as páginas 119 e 138.

