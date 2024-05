Detran abre novo leilão com lance de R$ 9,2 mil em Peugeot e R$ 3,4 mil em moto

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) está com mais um leilão de veículos. Os automóveis foram apreendidos em Bataguassu, Campo Grande, Corumbá e Sonora, e estão na modalidade circulação, sucata aproveitável e inservível. Os lances podem ser dados até o dia 31 de maio às 9h30 (horário de MS).

Os destaques dos veículos de circulação nesse certame são o Peugeot 208 Active Pack do ano 2014 / 2015 da cor prata, com lance inicial de R$ 9.220,00, e uma moto Honda CG 160cc Start do ano 2021 / 2022 na cor preta, com lance inicial de R$ 3.459,00. São oferecidos 130 lotes de veículos, sendo 100 motocicletas e 30 automóveis. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar das ofertas.

Já na categoria sucata servível são ofertados 42 lotes de veículos, sendo 58 motocicletas e 30 automóveis. Nessa modalidade, apenas pessoas jurídicas credenciadas no Detran-MS podem participar dos lances.

No caso das sucatas inservíveis, é um lote único contendo 130 motocicletas e 15 automóveis, com pesagem estimada de mais de 25 toneladas. O lance mínimo tem por base o valor do quilograma do material ferroso a ser reciclado, que conforme a pauta Sefaz está no valor de R$ 0,29 por quilograma.

A leiloeira responsável é Ana Claudia Blasczyk e os lances podem ser ofertados no site. A visitação aos lotes será no período de 27 a 29 de maio, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio da Autotran, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, no bairro Rita Vieira, na Capital.

