Detran abre último leilão do ano com 146 veículos disponíveis

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu, nesta sexta-feira (19), o último leilão do ano, com 146 veículos aptos a voltar a circular nas vias públicas, dentre eles 129 motocicletas e 17 automóveis.

Entre as opções, tem uma Honda/CG 160 FAN, ano 2025, em ótimo estado, com lance inicial de 4.517 reais. Uma motocicleta desse modelo chega a valer mais de 19 mil pela tabela FIPE. Além de outros modelos com outras marcas.

Já nos veículos, tem um Toyota/Yaris HB XLS15 AT, 2018/2019 com lance inicial de 18.978 reais. Pela tabela FIPE, esse automóvel tem um valor de mais 79 mil reais.

O leilão ainda traz a possibilidade de compra somente das peças de veículos, por empresas autorizadas, 58 lotes de veículos, sendo 70 motocicletas e 51 automóveis e ainda um lote único de sendo 41 motocicletas, 43 automóveis, com aproximadamente 46.356,00 kg de material ferroso.

O certame, que é totalmente digital, vai até dia 8 de janeiro de 2026, pelo portal, que disponibiliza fotos dos lotes e o edital completo, com as informações sobre os veículos e regras de participação.

Os interessados ainda podem visitar pessoalmente os lotes nos dias 06 e 07 de janeiro de 2026, no Pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, 16, Bairro Jardim Santa Felicidade, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também