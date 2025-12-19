Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Geral

Detran abre último leilão do ano com 146 veículos disponíveis

Ao todo, são 129 motocicletas e 17 automóveis, todos aptos para voltar a circular nas vias públicas

19 dezembro 2025 - 18h50Taynara Menezes
O certame, que é totalmente digital, vai até dia 8 de janeiro de 2026O certame, que é totalmente digital, vai até dia 8 de janeiro de 2026   (Foto: Divulgação)
Dr Canela

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu, nesta sexta-feira (19),  o último leilão do ano, com 146 veículos aptos a voltar a circular nas vias públicas, dentre eles 129 motocicletas e 17 automóveis.

Entre as opções, tem uma Honda/CG 160 FAN, ano 2025, em ótimo estado, com lance inicial de 4.517 reais. Uma motocicleta desse modelo chega a valer mais de 19 mil pela tabela FIPE. Além de outros modelos com outras marcas. 

Já nos veículos, tem um Toyota/Yaris HB XLS15 AT, 2018/2019 com lance inicial de 18.978 reais. Pela tabela FIPE, esse automóvel tem um valor de mais 79 mil reais.

O leilão ainda traz a possibilidade de compra somente das peças de veículos, por empresas autorizadas, 58 lotes de veículos, sendo 70 motocicletas e 51 automóveis e ainda um lote único de sendo 41 motocicletas, 43 automóveis, com aproximadamente 46.356,00 kg de material ferroso.

O certame, que é totalmente digital, vai até dia 8 de janeiro de 2026, pelo portal, que disponibiliza fotos dos lotes e o edital completo, com as informações sobre os veículos e regras de participação.

Os interessados ainda podem visitar pessoalmente os lotes nos dias 06 e 07 de janeiro de 2026, no Pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, 16, Bairro Jardim Santa Felicidade, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

 

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/12/2025
Entre os casos identificados, 247 foram de câncer de mama e 5 de câncer de próstata
Geral
Casa Rosa encerra ano com mais de 13 mil atendimentos de prevenção ao câncer em MS
Hospital de Câncer Alfredo Abrão
Geral
Hospital do Câncer realiza bazar com mais de 20 mil itens na próxima semana
Mundo Bita
Cidade
Mundo Bita marca a reta final da programação de Natal no Bosque dos Ipês
Foto: Daisy Daisy/Getty Images
Geral
Lei autoriza treinamento de manobra de Heimlich no pré-natal em MS
Foto: Imasul
Geral
Queimadas caem mais de 90% no Pantanal sul-mato-grossense
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/12/2025
Apresentação aconteceu em Porto Murtinho, em junho de 2023
Geral
Produtores de Munhoz e Mariano são multados por oferecer álcool a adolescente em show; assista
O balanço foi apresentado nesta quarta-feira (17) pelo governador Eduardo Riedel
Geral
Governo fecha 2025 com 88% das metas cumpridas e avanços em áreas estratégicas
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Tribunal de Contas aponta que prefeita tem poder excessivo para definir gratificações salariais

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Viatura da PMMS -
Polícia
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Demétrio Freitas, presidente do sindicato
Cidade
AGORA: Greve dos ônibus é oficialmente encerrada em Campo Grande