Detran abrirá sala para exame médico no Fácil Guaicurus

Ampliando as regiões de atendimento, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) irá abrir uma sala no Fácil Guaicurus, em Campo Grande.

O local será utilizado para atendimento médico e captura de imagem necessárias para renovação ou abertura do processo da primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A sala possui uma área de 35m² que será adaptada para receber os atendimentos. A adequação do espaço terá início nesta segunda-feira (2) e não irá prejudicar os atendimentos do Detran-MS no local. A previsão da equipe de engenharia e manutenção é que o local fique pronto dentro de 30 dias.

Juvenal Neto, diretor-adjunto do Detran-MS, ressaltou a importância de ofertar mais essa alternativa. “Com mais essa possibilidade, o condutor que mora nas Moreninhas, não precisará se deslocar até o centro da cidade. É uma forma de tornar nossos serviços mais acessíveis”.

Os atendimentos do tipo acontecem em outros três locais, sendo o Pátio Central, Shopping Campo Grande e Shopping Bosque dos Ipês.

A previsão da Diretoria de Habilitação é que sejam disponibilizadas ao menos 40 vagas diárias, o que representa 200 vagas por semana.

