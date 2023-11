Detran amplia oferta de vagas de exame prático nesta segunda-feira

Para que os candidatos com processos de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) iniciados entre os anos de 2019 a 2022 concluam antes de expirar o prazo do Contran de 31 de dezembro, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) ampliou as vagas do exame prático nesta segunda-feira (6).

Serão abertas 200 vagas para agendamento dos CFCs no período matutino e outras 60 vagas no período vespertino, totalizando 260 vagas para exame de categoria B.

De acordo com a Divisão de Exames do Detran-MS, normalmente são disponibilizadas 60 vagas de manhã e outras 60 à tarde.

Para sexta-feira (10) também haverá ampliação de vagas de exame prático. “As rotas que chegarão do interior irão intensificar o atendimento em Campo Grande no período da tarde, o que proporcionará a liberação de 260 vagas de categoria B no período vespertino”, explica Lina Zeinab, chefe da Divisão de Exames.

Mutirões

Entre os dias 30 de outubro e 1° de novembro, o Detran-MS realizou o segundo mutirão de exames práticos em Campo Grande. Ao todo foram realizados 1.053 exames, 813 da categoria e 240 nas categorias A, C, D e E, no qual foram preenchidas 67% do total de 1570 vagas.

Na próxima semana, representantes dos Centros de Formação de Condutores irão se reunir com diretores do Detran-MS para alinhar as demandas e diminuir as vagas ociosas nos exames práticos do próximo mutirão.

