Detran farÃ¡ atendimento itinerante em distrito localizado no Pantanal amanhÃ£

Para atender a população de Mato Grosso do Sul, as equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) farão atendimentos itinerantes. Desta vez, o Detran Mais Perto, irá ao Distrito de Albuquerque, região pantaneira do Estado, na próxima terça-feira (18).

Os atendimentos serão realizados das 9h às 15h, na Escola Municipal Rural de Educação Integral Luiz Albuquerque, que fica na Avenida Imaculada Conceição, s/n, no Distrito de Albuquerque, em Corumbá.

Pode participar, qualquer pessoa que necessite regularizar documentos junto ao Detran-MS, ou esclarecer dúvidas referentes a veículos e também CNH (Carteira Nacional de Habilitação), com a possibilidade de parcelamento dos débitos.

Entre os serviços que o cidadão poderá realizar está a consulta de pontos da CNH; emissão de guias; vistoria de veículos para fins de transferência; emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); primeiro emplacamento; consulta e regularização de débitos.

