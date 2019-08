Detran inicia leião de veículos nesta sexta

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) começou dois leilões nesta sexta-feira (16). Os lances online para veículos de circulação e sucatas, fazem parte da Operação Limpa Pátio e a captação de lances tem encerramento previsto para às 17h do dia 30 de agosto.

Estão disponíveis 140 veículos para circulação. Destes, 131 motocicletas e 09 automóveis que poderão ser visitados entre os dias 26 a 30 de agosto no pátio da leiloeira Aparecida Maria Fixer, localizado em frente a agência do órgão em Três Lagoas, localizado na rua João M. Montalvão, 288 – Jardim Morumbi das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

O edital de sucatas traz 25 toneladas de material ferroso. Os lotes poderão ser arrematados de acordo com as normas do edital, por empresas que atestem as exigências de comprovação do ramo de atividade reciclagem siderúrgica.

Os leilões estão na responsabilidade do leiloeiro oficialmente credenciado pelo Departamento, Aparecida Maria Fixer e os produtos estão à disposição pelo site http://www.leiloesjudiciais.com.br .

De acordo com o responsável do setor de leilões do Departamento, Diego Fernando de Arruda Soares, no total 20 certames estão previstos até o fim do ano, mas ainda não há uma estimativa de quantos veículos estarão disponíveis. “Para cada leilão de circulação deverá ser lançado também um para sucatas”, comentou.

Os certames fazem parte da Operação Limpa Pátio, elaborada com o objetivo de desafogar os pátios no Estado onde cerca de 50 mil veículos apreendidos se encontram atualmente.

