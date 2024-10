Detran irá premiar instrutores de aulas práticas de carros

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) irá premiar os instrutores de aulas práticas de direção veicular na categoria B, durante a Premiação Instrutores do Ano 2025.

Começa a valer no dia 1° de novembro de 2024 e vai até 30 de setembro de 2025, o período para os instrutores pontuarem nos critérios de seleção. O edital contendo as disposições preliminares, cronograma, pré-requisitos para participação, critérios de seleção, classificação, premiação e recursos, da Premiação Instrutores do Ano - 2025, foi publicado nesta quarta-feira (23), no Diário Oficial do Estado (DOE).

A premiação tem objetivo de reconhecer e valorizar os instrutores de trânsito que se destacaram no exercício de suas funções, ressaltando a importância do trabalho desse profissional, buscando o aprimoramento da qualidade na educação para o trânsito no Estado de Mato Grosso do Sul.

A premiação em dinheiro será para os quatro primeiros colocados, sendo R$ 4 mil para o 1° lugar; R$ 3 mil para o 2° colocado; R$ 2 mil para o 3° colocado; e R$ 1 mil para o 4° lugar. Para o 5° ao 10° lugar o reconhecimento virá por meio de certificado, que também será ofertado aos demais.

A escala de pontuação seguirá três critérios: a) Avaliação de satisfação do aluno; b) Índice de backoffice/cancelamento de aulas; c) Índice de aprovação do instrutor no exame prático na categoria B.

A avaliação de satisfação do aluno, ocorrerá por meio de sistema eletrônico de envio de mensagem contendo uma pesquisa de satisfação em relação ao instrutor. A mensagem será enviada pelo Detran-MS ao aluno, no e-mail cadastrado em seu Renach, logo após o agendamento do exame prático no sistema e ficará disponível para resposta até a data do mesmo.

O índice de backoffice/cancelamento de aulas será apurado conforme relatórios emitidos pela Gerência de Controle de Credenciamento e Habilitação de Condutores do Detran-MS. O índice de aprovação do instrutor nos exames práticos vai considerar os exames práticos na categoria B. O resultado final da nota para a seleção dos classificados será mensurado pela soma dos pontos obtidos totalizando o máximo de 100 pontos.

Para esclarecimentos e informações adicionais da Premiação Instrutores do Ano 2025, podem ser obtidos pelo e-mail [email protected] ou via telefone (67) 3368-0184/0283 de segunda a sexta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 12:30h às 16:30h.

Confira o edital completo aqui.

