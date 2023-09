Detran lança Semana Nacional do Trânsito neste sábado

Em Mato Grosso do Sul a programação da Semana Nacional do Trânsito terá início neste sábado (16). Promovida pelo Governo do Estado por meio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) a 1° edição do Projeto “Em duas Rodas, eu escolho segurança” quer conscientizar ciclistas e motociclistas levando ações educativas e cursos aos bairros da cidade.

"É uma determinação do governador Eduardo Riedel que a gente leve nossos serviços para mais perto do cidadão. Com esse projeto nós saímos da parte central da cidade e vamos até aquele condutor que mora nas periferias, oferecendo atividades, cursos e serviços. Esse é o nosso Detran-MS, mais perto e mais eficiente", destaca Rudel Trindade, diretor-presidente da autarquia.

O Parque Jacques da Luz no Bairro Moreninha III foi o local escolhido para receber a primeira de uma série de ações permanentes que o Detran-MS pretende levar para outras regiões da Capital, e vai reunir diversos parceiros com objetivo de promover a educação de trânsito.

Os condutores em duas rodas são muito vulneráveis, e é justamente nos bairros a maior concentração de pessoas utilizando veículos sobre duas rodas, explica a diretora de Educação de Trânsito, Andrea Moringo.

"Dados do BPMTRAN mostram que no primeiro semestre de 2023, foram 21 motociclistas e 03 ciclistas vítimas fatais de sinistros de trânsito. Diante desse quadro, devemos reconhecer que tanto os ciclistas quanto os motociclistas enfrentam riscos significativos de acidentes e lesões graves devido à vulnerabilidade inerente ao uso desses meios de transportes”, avalia.

A ação “Em duas Rodas, eu escolho segurança” no Parque Jacques da Luz será das 8h às 17h. Oficialmente, a SNT acontece em todo Brasil entre os dias 18 a 25 de setembro. Com o tema “No trânsito, escolha a vida”, a intenção é chamar a atenção da população para atitudes seguras que podem salvar vidas.

Parceiros

A iniciativa contará com a participação de diversos parceiros que simultaneamente irão desenvolver atividades relacionadas à segurança no trânsito e promover sorteios.

O curso Pilotagem Segura, será ministrado pela equipe de moto socorro do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) com aulas de primeiros socorros, direção defensiva e técnicas de mobilidade com motos.

Já a Energisa estará ministrando palestras educativas, cadastro e renovação da tarifa social, troca de lâmpadas onde a população entrega a antiga e ganha novas, além de ganhar cupom para cupom para concorrer a 5 geladeiras.

