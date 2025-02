Detran monta 'Camarote da Rodada' na Esplanada para folião que não irá beber no Carnaval

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) montou um ‘bloquinho’ para ajudar os foliões que são os 'amigos da rodada' e não consomem álcool pois vão dirigir depois do Carnaval. O ‘Camarote da Rodada’ está montado na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande.

Durante os dias de folia, entre sexta (28) de fevereiro e terça-feira (4), o camarote estará aberto das 19h às 22h com muitas atrações para o folião que não bebe. Para entrar no camarote, será necessário passar pelo teste do bafômetro, mostrando que é o motorista da rodada.

Em 2024, o Camarote da Rodada foi um sucesso entre os foliões, com mais de 430 pessoas que estiveram no local e o alcance de mais de 5,7 mil pessoas em geral.

"A intenção é que foliões elejam o motorista da rodada e não coloquem em risco suas vidas e de outras pessoas, ao conduzirem veículo depois de beber”, explica a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

Fiscalização – Em conjunto com a Polícia Militar, a Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS participará da operação Lei Seca. Em 2024, durante as ações de fiscalização foram realizados 4.519 testes de alcoolemia, 13 pessoas foram flagradas bêbadas ao volante e 410 (9%) se recusaram a fazer o teste.

A fiscalização do Detran-MS também fará ação, junto a PRF e a BPMRv, nas rodovias de MS. O objetivo é obter o mesmo sucesso do ano passado, em que os destinos mais atrativos do estado contabilizam zero mortes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também