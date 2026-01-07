Menu
Detran-MS abre inscrições para curso de Reciclagem para Condutores Infratores

Curso com 45 horas/aula será presencial em Campo Grande e também terá opção EAD; inscrições podem ser feitas pelo Portal Meu Detran

07 janeiro 2026 - 18h43Taynara Menezes
Fachada Detran/MSFachada Detran/MS   (Foto: Detran/MS)

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) passa a oferecer o curso de Reciclagem para Condutores Infratores com novas regras, incluindo aumento da carga horária de 30 para 45 horas/aula, visando reforçar a formação e conscientização de motoristas com suspensão do direito de dirigir.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo Portal de Serviços Meu Detran, na aba Educação, opção Cursos Presenciais, mediante pagamento de R$ 264,65. Para participar, é necessário ter bloqueio de suspensão ativo no prontuário e cumprir 100% da frequência; ausências só poderão ser repostas mediante atestado médico ou determinação judicial, sem custo adicional.

O curso será presencial em Campo Grande nos dias 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 de janeiro, com aulas das 16h30 às 20h55 durante a semana e aos sábados das 07h30 às 11h55 e 13h00 às 17h25, no Bloco 19 da Gerência de Cursos e Capacitação do Detran-MS. Também está disponível a modalidade EAD com aulas ao vivo.

O processo de avaliação foi atualizado: o número de questões caiu de 21 para 20, podendo as provas ser realizadas de forma escrita ou online. Com as mudanças, o Detran-MS reforça o compromisso com a educação para o trânsito e a segurança viária, promovendo formação mais completa e alinhada às diretrizes nacionais.

