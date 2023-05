Detran-MS abre leilões online com 120 lotes de veículos

Estão abertos, a partir desta quarta-feira (10) e quinta-feira (11) três leilões do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) na modalidade online, com veículos para circulação, sucata aproveitável e sucata inservível.

Circulação

Na categoria circulação serão ofertados 84 lotes de veículos, sendo 68 motocicletas e 16 automóveis. O certame receberá lances das 9h (MS) do dia 10 de maio até às 14h (MS) do dia 24 de maio. Os lotes estarão abertos para avaliação presencial de 19 a 23 de maio, no pátio da Autotran, na Rua Coronel Ponciano de Mattos, 51B, Dourados-MS, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza.

Sucata Inservível

No certame de sucata inservível serão ofertados dois lotes, sendo um com 159 motocicletas, e 1 reboque com pesagem estimada em 14.400,00 kg de material ferroso. O leilão será aberto para lances às 9h de quinta-feira (11) e ficará aberto até às 14h (MS) do dia 25 de maio.

Os interessados poderão avaliar presencialmente os lotes nos dias 22, 23 e 24 de maio das 8h às 11h, e das 13h30 às 16h30 no pátio da Autotran que fica na Rua Coronel Ponciano de Mattos, 51B, Dourados-MS. Podem participar deste leilão, pessoas jurídicas que operem no ramo de siderurgia, fundição e reciclagem credenciadas no Detran-MS.

Sucata Aproveitável

O leilão online de sucata aproveitável oferta 34 lotes de veículos, sendo 110 motocicletas e 12 automóveis. Os lotes estarão abertos para lance no período das 09h do dia 11 de maio até às 14h (MS) do dia 25 de maio. E poderão ser avaliados presencialmente nos dias 22, 23 e 24 de maio no horário de 8h às 11h, e das 13h30 às 16h30 no pátio da Autotran, que fica na Rua Coronel Ponciano de Mattos, 51B, Dourados-MS.

Podem participar somente pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do território nacional.

A segunda leva de leilões nos novos moldes terá início no dia 10/05/2023 abrangendo as três categorias de classificação de veículos sendo: Leilão 2023000000160 – Circulação; Leilão 2023000000144 – Sucata Inservível; e Leilão 2023000000152 – Sucata Aproveitável.

Este novo regramento visa otimizar os leilões realizados pela autarquia, além de promover uma limpeza nos pátios em todo Estado com a remoção destes veículos.

Os certames estão sob responsabilidade do leiloeiro credenciado, Gustavo Correa Pereira da Silva. Os avisos estão publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (9) e podem ser conferidos no link . Já os editais na íntegra com o detalhamento dos lotes e demais condições de participação estarão disponíveis no site do Detran-MS ( www.detran.ms.gov.br ) e da leiloeira www.leiloesonlinems.com.br na mesma data de abertura para lances.

