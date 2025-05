Detran-MS alerta para erro de impressão na guia física de licenciamento de 2025

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) emitiu uma nota esclarecendo aos proprietários de veículos com placa final 3 um erro de impressão cometido pelo órgão na paginação da guia física de licenciamento do exercício 2025 recebida pelo Correios.

Segundo o órgão, as “inconsistências ocasionaram divergências entre as informações da capa da correspondência e o conteúdo interno da guia”. O Detran-MS já entrou em contato com o Correios solicitando a interrupção imediata das entregas e a devolução das correspondências.

As agências do órgão, tanto em Campo Grande quanto no interior do Estado, já foram notificadas e orientadas sobre os procedimentos a serem adotados no atendimento aos cidadãos que receberam ou até mesmo realizaram o pagamento da guia física.

É recomendado que os proprietários desconsiderem correspondência recebida e utilizem os canais digitais oficiais do Detran-MS. Caso já tenha realizado pagamento, a orientação do órgão é que os proprietários busquem uma agência do Detran-MS para receber orientações sobre como proceder.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também