Detran-MS alerta para golpe envolvendo o novo CNH do Brasil

Fraude simula site oficial do Gov.br e cobra taxas inexistentes; órgão orienta usar apenas canais oficiais

30 janeiro 2026 - 17h51Taynara Menezes

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) identificou um novo golpe envolvendo o programa CNH do Brasil, lançado pelo Governo Federal no final de 2025. O esquema utiliza páginas falsas que imitam o site oficial do Gov.br e chegam a usar dados reais das vítimas, como nome e CPF, para gerar credibilidade.

O golpe apresenta notificações informando que o RENACH da vítima foi gerado com sucesso e que o processo está pendente até o pagamento de taxas inexistentes, como TED, TSA e TPE, podendo induzir a transferências bancárias ou PIX fraudulentas.

O Detran-MS alerta que os sites oficiais do governo sempre terminam em .gov.br e que o processo da CNH do Brasil não cobra taxas antecipadas por links externos ou notificações não solicitadas.

Para se proteger, o órgão orienta: baixar o aplicativo oficial CNH do Brasil, realizar o cadastro com conta Gov.br, concluir as etapas obrigatórias dentro do app e somente depois realizar exames e taxas em agência do Detran-MS ou autoescola credenciada. Após a emissão da CNH, o aplicativo Meu Detran MS permite acompanhar o cadastro e verificar multas e vencimentos.

Em caso de suspeita de golpe, denúncias podem ser feitas à Polícia Civil ou ao Procon-MS. O Detran-MS reforça que não solicita pagamentos por e-mail, SMS, WhatsApp ou sites não oficiais. Para mais informações, acesse www.detran.ms.gov.br ou contate o atendimento pelo WhatsApp (67) 3368-0500.

