Detran-MS fará atendimento em Drive Thru na capital

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), lançou o Drive Thru de Serviços Express, onde diversos atendimentos serão realizados sem que a pessoa precise sair do carro. O serviço comçará a funciona na segunda-feira (27), em Campo Grande.

A gerente regional do Departamento, Loretta Figueiredo, explica que os clientes que chegarem sem o protocolo de agendamento online, serão encaminhadas para o atendimento Drive Thru. “Se for um atendimento rápido, como esclarecer uma dúvida ou tirar uma guia por exemplo, será realizado no mesmo momento”.

Loretta explica que, ao verificar que se trata de atendimento mais amplo e demorado, os servidores irão orientar como o cliente deve agendar uma nova ida através do site.

O serviço irá funcionar no container de emplacamento da sede, onde o cliente deverá ser atendido no seu veículo.

O departamento explica que a medida está sendo tomada para evitar aglomerações e então diminuir o risco de disseminação do novo coronavírus.

O diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, comenta que o novo formato de atendimento, além de evitar a aglomeração, também irá evitar que os clientes saiam sem nenhum atendimento do órgão”, comenta.

Veja abaixo a lista dos atendimentos e serviços que serão realizados no local (sede):

Troca da CNH provisória pela CNH definitiva;

2º via da CNH;

Permissão Internacional para Dirigir;

Atualização de Endereço;

Identificação de Condutor Infrator (Infrações de competência do Detran-MS);

Emissão de Guia de Licenciamento;

Emissão de Guia para Bloqueio e Desbloqueio de Licenciamento;

Alegação de Venda;

Exclusão de Alegação de Venda;

Atualização de Endereço;

Protocolo de Processo CGV de Despachante.

Serviços Online:

CNH Definitiva;

Renovação de CNH sem atividade remunerada;

Guia para pagamento de provas de renovação Condutor Infrator;

Guia de Licenciamento DPVAT e IPVA;

Recurso de Multas;

Consultas em Geral.

