Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Detran-MS lança novo aplicativo com serviços rápidos e acesso facilitado

Novo app permite renovar CNH, acessar CRLV-e, consultar pontos, pagar multas e agendar serviços sem precisar ir até o Detran

01 setembro 2025 - 17h11Carla Andréa

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) lançou nesta segunda-feira (1º) o aplicativo Meu Detran MS, que substitui o antigo “Detran MS”, agora desativado.

A nova versão foi totalmente redesenhada e promete mais agilidade, praticidade e segurança para condutores e proprietários de veículos do Estado.

Com visual moderno, navegação intuitiva e desempenho mais rápido, o app permite renovar a CNH, consultar pontuação, emitir e visualizar o CRLV-e, agendar atendimentos, atualizar dados cadastrais, além de consultar e pagar multas e débitos de veículos.

Acesso simplificado

O login pode ser feito com as mesmas credenciais do portal Meu Detran ou da conta Gov.br, garantindo maior segurança.

O cadastro de novos usuários também ficou mais ágil e pode ser realizado diretamente no aplicativo.

Outra novidade é que o sistema permanecerá logado após o primeiro acesso e enviará notificações automáticas para lembrar sobre prazos importantes, como vencimento da CNH, licenciamento e infrações. Documentos como o CRLV-e também estarão disponíveis offline.

Transformação digital

Segundo o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o aplicativo faz parte do processo de transformação digital do Governo do Estado.

“Nosso objetivo é que cada cidadão resolva suas demandas com o Detran de forma prática e segura, sem precisar se deslocar até uma agência. Esse é mais um passo da transformação digital, um pedido do nosso governador Eduardo Riedel, que temos priorizado diariamente”, destacou.

Disponibilidade

O novo aplicativo já está disponível gratuitamente para Android e iOS, sendo mais leve e estável que versões anteriores. Ele deve facilitar a rotina de 1,4 milhão de condutores e 1,9 milhão de proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Família busca por gata desaparecida no Carandá Bosque
Geral
Família busca por gata desaparecida no Carandá Bosque
William Bonner anuncia despedida do Jornal Nacional após 29 anos à frente da bancada
Geral
William Bonner anuncia despedida do Jornal Nacional após 29 anos à frente da bancada
Plenário do CNJ -
Justiça
CNJ recomenda tribunais a intensificarem combate contra fraudes em benefícios do INSS
Bolsonaro
Política
Mais de 3 mil pessoas se inscrevem para acompanhar julgamento de Bolsonaro no STF
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região -
Justiça
TRT-MS abre inscrições para a 15ª Semana Nacional da Execução Trabalhista
Foto: Unsplash
Geral
Confira as interdições para o Desfile da Independência e rotas alternativas
Viatura da DEAM -
Polícia
Inquérito contra a DEAM pode levar DHPP a assumir casos de feminicídio, aponta MP
Portaria -
Interior
Ministério Público apura estrutura e funcionamento da Controladoria de Costa Rica
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Veja os apontamentos do promotor para abrir investigação contra a DEAM
Casa da Mulher Brasileira, a Deam
Polícia
Atendimentos deficientes geram "insatisfação" e MP abre investigação contra a DEAM

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Policia efetuou a prisão do suspeito
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras