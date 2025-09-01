Detran-MS lança novo aplicativo com serviços rápidos e acesso facilitado

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) lançou nesta segunda-feira (1º) o aplicativo Meu Detran MS, que substitui o antigo “Detran MS”, agora desativado.

A nova versão foi totalmente redesenhada e promete mais agilidade, praticidade e segurança para condutores e proprietários de veículos do Estado.

Com visual moderno, navegação intuitiva e desempenho mais rápido, o app permite renovar a CNH, consultar pontuação, emitir e visualizar o CRLV-e, agendar atendimentos, atualizar dados cadastrais, além de consultar e pagar multas e débitos de veículos.

Acesso simplificado

O login pode ser feito com as mesmas credenciais do portal Meu Detran ou da conta Gov.br, garantindo maior segurança.

O cadastro de novos usuários também ficou mais ágil e pode ser realizado diretamente no aplicativo.

Outra novidade é que o sistema permanecerá logado após o primeiro acesso e enviará notificações automáticas para lembrar sobre prazos importantes, como vencimento da CNH, licenciamento e infrações. Documentos como o CRLV-e também estarão disponíveis offline.

Transformação digital

Segundo o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o aplicativo faz parte do processo de transformação digital do Governo do Estado.

“Nosso objetivo é que cada cidadão resolva suas demandas com o Detran de forma prática e segura, sem precisar se deslocar até uma agência. Esse é mais um passo da transformação digital, um pedido do nosso governador Eduardo Riedel, que temos priorizado diariamente”, destacou.

Disponibilidade

O novo aplicativo já está disponível gratuitamente para Android e iOS, sendo mais leve e estável que versões anteriores. Ele deve facilitar a rotina de 1,4 milhão de condutores e 1,9 milhão de proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul.

