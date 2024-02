Detran-MS realiza ações de combate à dengue com crianças

Carla Andréa, com Governo do MS

No Centro de Educação Infantil Claudete de Oliveira da Vera Cruz (CEI), servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realizaram com as crianças da turma V, uma vivência sobre o tema dengue. Na qual estão sendo investigados 2.816 casos e duas mortes no estado.

Assim como na educação para o trânsito, o Detran considera que as crianças sejam fundamentais para lembrar os adultos sobre os cuidados preventivos contra o mosquito Aedes aegypti.

Na aula teórica, muitas crianças sanaram suas dúvidas. Na parte prática, foram montados cenários para que elas pudessem identificar focos da doença em lugares semelhantes aos que elas frequentam.

Essa ação com as crianças faz parte da intensificação dos cuidados do Detran-MS com a dengue, tanto que a dedetização passou a ser mensal, e antes era quadrimestral. Podendo ocorrer na Capital e no interior do estado sob agendamento.

Sprays inseticidas estão sendo disponibilizados nos blocos da sede e das agências, que também estão sendo roçadas para evitar o acúmulo de lixo e recipientes. E os agentes de saúde estão realizando visitas quinzenais nos domicílios.

